مسقط 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 12ر3427 نقطة منخفضًا بـ 38ر10 نقطة وبنسبة 302 ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 50ر3437 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و171 ألفا و265 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 3ر284 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 304 آلاف و789 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 070ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 10ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //14:21ت م0058