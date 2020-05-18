الدمام 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسنظم مركز الخريجين والتنمية المهنية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن بُعد عبر برنامج "زوم" لقاء برنامج تلاقي في نسخته الـ١٩، بمشاركة وحضور وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله بن حسين القاضي، وعدد من خريجي كلية العمارة والتخطيط المنتشرين في مواقع عديدة حول العالم الذين كانوا يدرسون في الجامعة وتخرجوا منها.وناقش اللقاء عدة موضوعات مختلفة فيما يتعلق بسوق العمل ومتطلبات المهنة والعمل الميداني وكذلك التطبيق العملي ( التدريب ) لطالب الكلية, حيث أوضح الدكتور القاضي أن عدد خريجي الجامعة من عام 1979هـ حتى الآن بلغ 88 ألف خريج وخريجة، مشيراً إلى أن الجامعة تُخرج سنويا نحو 7 آلاف خريج وخريجة.شارك في اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق، وعميد كلية العمارة الدكتور طارق الرواف، والمهندس فؤاد الذرمان مدير مكتب رئيس أرامكو السعودية، والمهندس حمد الشقاوي رئيس هيئة المهندسين سابقاً، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد كبير من المهندسين والمعماريين المتميزين الذين تبوءوا مناصب قيادية بالمملكة بعد التخرج من كلية العمارة والتخطيط، ورئيس مركز الخريجين والتنمية المهنية الدكتورة أماني البحر، والمدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة المهندس طفيل اليوسف.// انتهى //16:56ت م0090