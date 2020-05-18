الدمام 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واساستعرضت أمانة المنطقة الشرقية أبرز جهودها الوقائية للحد من انتشار جائحة "كورونا"، من بداية مطلع شهر رمضان المبارك، وحتى الـ21 من شهر رمضان المبارك، من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، وحملات التعقيم والتطهير والرقابة والاصحاح البيئي، سعياً منها في تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.وأوضحت الأمانة أن عدد الجولات الرقابية التي نفذتها خلال تلك الفترة بلغ 23.451 جولة منها ٥٠٨ جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تسجيل عدد من المخالفات شملت ٣٩٤ مخالفة تكدس بالأسواق المركزية و ٣٣٩ مخالفة في مساكن العمالة، بالإضافة إلى ٢٠٢٨ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا ، وتحرير ٢٠٢ مخالفة لمزاولة أنشطة من المحلات الغير مستثناة و ٢٨٩٨ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول.كما رفعت الأمانة 208.578 طنا من النفايات، وإزالة 120.499 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة 43.572 كيلوجراما من المنتجات المخالفة والغير صالحة للاستخدام، إضافة إلى تطهير وتعقيم 159.078 من الآليات والمعدات والحاويات، وتنظيف وتطهير 40.018 موقعاً في المحلات والأسواق التجارية باستخدام 5.562.696 لترا من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم، وألزمت محلات مستحضرات التجميل والعطور والهايبر ماركت بإزالة جميع عينات التجربة لمستحضرات التجميل والعطور ومنع استرجاعها أو استبدالها بعد الفتح.وحرصت الأمانة على تقديم معلومات توعوية تثقيفية حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها الجميع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار الصحفية، حيث تم نشر ما يقارب ٢٠٠٠ تغريدة منذ مطلع شهر رمضان تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول سلامة الغذاء والتسوق الآمن والوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا.// يتبع //16:57ت م0091

وافتتحت أمانة الشرقية خلال تلك الفترة، 9 أسواق مؤقتة للخضار والفواكه والورقيات في عدد من الأحياء في حاضرة الدمام، بهدف تخفيف الازدحام عن الأسواق المركزية، وتخصيص فرق للرقابة الصحية للأشراف عليها ومتابعتها، وسوق النفع العام المؤقت في حي العزيزية بمحافظة الخبر بمساحة تقدر بـ ١٥ ألف متر مربع ويضم خلاله سوق للأغنام وسوق للخضار والفواكه ونقاط لبيع التمور ونقاط لبيع واستبدال اسطوانات الغاز ومسلخ لذبح المواشي والذي يعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً .فيما حرصت الأمانة على تخفيف الإزدحام في التسوق من خلال افتتاح سوق الأغنام المؤقت بمدينة الظهران في حي الدوحة الجنوبية وتجهيز مسلخ بنفس الموقع مطابق للاشتراطات الصحية وخاضع للرقابة، وافتتحت سوق الخضار والفواكه والورقيات المؤقت في حي العزيزية بالدمام والواقع بمواقف مجمع دارين مول بالدمام، وأسواق النفع العام المؤقتة في مركز الحي الثالث بضاحية الملك فهد بالدمام على مساحة تقدر بـ ١٥ ألف متر مربع ويضم بيع الخضار والفواكه والورقيات والتمور والبيض والدجاج المبرد .كما دشنت الأمانة وحدة تعقيم وتطهير إلكتروني بسوق الخضار المركزي باستخدام مواد تعقيم عضوية نباتية لتعقيم ٢٠٠ شخص بالساعة ونظام تبخير بتقنية الضباب وكاميرا استشعار أمامية لقياس درجة الحرارة كإجراء احترازي ضد الفيروس، بالإضافة إلى تدشين أول وحدة تعقيم ذاتية لتعقيم المركبات في الشوارع الرئيسية بارتفاع ٥ أمتار وعرض ٧ أمتار وخزان للمعقمات بسعة ٦٠٠ لتر ولافتات تبث رسائل توعوية لقائدي المركبات .وقدمت حزمة من المبادرات في عدد من الأماكن في المحلات والأسواق التجارية حيث تم إنشاء عدد من وحدات التوعية والتثقيف داخل المجمعات التجارية بمشاركة ٤٠٠ متطوع ومتطوعة لتوعية الزوار للحد من انتشار فيروس كورونا وتوزيع الكمامات والقفازات ومواد التعقيم .فيما عملت الأمانة على استكمال وتنفيذ المشاريع خلال فترة منع التجول من خلال معالجة 72.497 مترا مربعا من حفر الطرق، و 23.410 أمتار طولية لأعمال الأرصفة و 34.400 متر طولي إجمالي دهانات الأرصفة، كما تم ترميم ودهان ٥٤٠٠ متر طولي للحواجز الخرسانية والحديدية، وتم استبدال ١٣٨٦ لمبة إنارة في الشوارع بإنارة "ليد" موفرة للطاقة واستبدال ١٨٠ لمبة لوحدات الإنارة الصوديوم، وتم خلال فترة الحظر تنظيف وتعقيم 24.000 متر مربع جدران الأنفاق وصيانة ١٠٠ منهل من مناهل تصريف المياه ودهان 23.200 متر مربع من الشوارع بالإضافة إلى إزالة ٤٦٣ مترا مكعبا من مخلفات قنوات تصريف الأمطار بالأنفاق واستبدال ٥٤ لوحة ضمن وسائل السلامة والعلامات الإرشادية .// انتهى//16:58ت م0092