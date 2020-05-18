جاكرتا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا توزيع 88 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ في مدن وقرى إندونيسيا، واستفاد منه أكثر من 180 ألف صائم.ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي بهذه المناسبة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهم بالعمل الإسلامي وتلمس حاجات المسلمين في شهر رمضان، مبيناً أن تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم منها جمهورية إندونيسيا الإسلامية تجسيد للعمل الإنساني الذي تميزت به بلادنا منذ نشأتها وحتى هذا العهد الميمون.ونوه السفير الثقفي بما حظي به البرنامج من إشادات وتنويهات من القيادات السياسية والإسلامية في إندونيسيا لهذا البرنامج الذي يُنفذ باسم خادم الحرمين الشريفين في مثل هذه الأيام حرصًا منه على تعاهد إخوانه المسلمين في دول العالم الإسلامي في هذا الشهر الفضيل، ومشاركتهم أجر صومهم من خلال هذا البرنامج.وأعرب عن شكره واعتزازه بالقيادة الرشيدة على هذا العمل الجليل الذي يجسد الحس الإنساني لخادم الحرمين الشريفين. مشيرًا إلى أنه يأتي من منطلق الرسالة السامية التي تحملها المملكة للشعوب الإسلامية في كل مكان، مزجياً شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حسن التنفيذ للبرنامج بما يحقق الأهداف المرجوة في ظل ظروف استثنائية وإجراءات احترازية لمنع تفشي وباء كورونا.من جانبه أفاد الملحق الديني بجاكرتا الشيخ أحمد الحازمي أن الملحقية حرصت خلال تنفيذ البرنامج أن يكون في المناطق التي يوجد بها الدعاة التابعون لها في جميع مناطق ومحافظات وجزر وقرى إندونيسيا، وهو عبارة عن سلة غذائية من المواد التموينية الأساسية للحياة اليومية تغطي احتياج الأسر المتعففة.وأوضح الحازمي أن الملحقية وزعت منذ بدء شهر رمضان المبارك على المدن المستهدفة وهي أغلب مدن و محافظات وجزر وقرى إندونيسيا ما مجموعة 4000 سلة غذائية تحوي كل سلة 12 صنفا من المواد الغذائية ذات الجودة العالية التي تكفي الأسرة كامل الشهر، ويزن مجموع السلال 88 طنا، تم توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية وبمشاركة فرق عملت على مدار الساعة حتى الانتهاء من التنفيذ.وقدم شكره وتقديره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على عنايته ومتابعته لأعمال وبرامج الملحقية، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقراراها وأن يزيل الوباء والبلاء.// انتهى //16:58ت م0093