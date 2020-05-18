المنامة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واستلقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتصالا هاتفيا من نظيرته الإسبانية ماريا غونثاليث لايا.وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة مستجدات انتشار فيروس كورونا في العالم والتعاون المشترك لمواجهة تداعيات انتشاره على الصعيدين الإقليمي والدولي .// انتهى //17:04ت م0094