المنامة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,253.95 بارتفاع قدره 7.81 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 573.06 بانخفاض قدره 0.27 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم أربعة ملايين و249 ألفاً و640 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 824 ألفاً و895 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 47 صفقة.// انتهى //17:17ت م0095