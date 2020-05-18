جدة 25 رمضان 1441 الموافق 18 مايو 2020 مواسرحبت منظمة التعاون الإسلامي باتفاق تقاسم السلطة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي تم التوقيع عليه بين فخامة الرئيس أشرف غني والدكتور عبدالله عبدالله, ما سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جميع أراضي أفغانستان، ويحقق تطلعات الشعب الأفغاني.وجددت المنظمة وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان والحكومة الجديدة بما يحقق الرخاء والازدهار والتنمية.// انتهى //17:41ت م0099