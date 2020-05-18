سكاكا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة الجوف أعمالها الرقابية على المسالخ الرئيسية ونقاط الذبح والمطابخ المصرح لها بالذبح في مدن ومحافظات المنطقة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بهدف تقديم خدمات للمستفيدين بطرق صحية.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عبدالله بن بدر الماجد, أن إدارة صحة البيئة بالأمانة اتخذت جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد, مؤكدا أن أمانة المنطقة تسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي في جميع مسالخ ونقاط الذبح، وذلك من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية واستبعاد اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الأدمي، بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي للتأكد من مدى التزام مقاولي المسالخ بما يطلب منهم من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية ، وتنفيذ أعمال الرش، والالتزام بالتسعيرة الخاصة وتنظيم دخول الذبائح وسلامة خروجها، إضافة إلى تهيئة جميع المسالخ بالكوادر من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة.وأهاب الماجد بالمواطن والمقيم بالالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال الاستفادة من خدمات التطبيقات الإلكترونية والتوصيل المنزلي، التي تم العمل بها كأحد الإجراءات الوقائية التي قامت بها الأمانة للاستفادة منها وبإشراف من ادارة الرقابة الصحية والمسالخ بالأمانة ومتابعة فريق طبي متكامل.// انتهى //17:45ت م0103