تونس 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسبحث الرئيس التونسي قيس سعيّد ونظيره السينغالي ماكي سال العلاقات التاريخية بين تونس والسينغال ، وسبل دعمها في كل المجالات.وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن الرئيس سعيّد أثار خلال مكالمة هاتفية مع سال مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن المتعلق بجائحة كورونا التي هزت العالم، وتم التأكيد في هذا السياق على ضرورة تمتع الجميع على قدم المساواة بالأدوية واللقاحات لكون الصحة حقا من حقوق الإنسان.وأضاف المصدر أن الرئيس سال تعهد بدعم هذا المشروع بعد دعوة ممثلي السينغال في الأمم المتحدة لمزيد التعمق فيه.// انتهى//19:46ت م0134