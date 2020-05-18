أنجامينا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسدشن مكتب الملحق الديني لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية تشاد المرحلة الثانية من تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين التي تستهدف توزيع 3000 سلة غذائية رمضانية يستفيد منها 30 ألف صائم بقية أيام الشهر المبارك للعام الجاري 1441هــ، توزع بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة في ظل جائحة كورونا.ورفع فضيلة الملحق الديني بسفارة المملكة بجمهورية تشاد الشيخ محمد بن زايد الشهري الشكر المقرون بخالص الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما ومساندتهما لجمهورية تشاد وتلمس حاجات المحتاجين في شهر الخير والعطاء.وأكد الشهري أن المملكة تواصل عطاءاتها وتمد جسور التواصل مع أشقائها بمد يد العون والمساعدة في أحلك الظروف انطلاقا من رسالتها السامية التي تتسم بها، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ قيادتها الرشيدة ويبقيها ذخراً للإسلام والمسلمين.وكانت وزارة الشؤون الإسلامية دشنت برنامج خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تشاد لتفطير الصائمين مطلع شهر الخير، ويواصل البرنامج استهداف القرى والأقاليم في مختلف المدن، في إطار الخطة الشاملة لتكثير أعداد المستفيدين منه ، كما يحظى البرنامج بتقدير كبير من الحكومة ومختلف أطياف الشعب التشادي الشقيق .// انتهى //19:48ت م0136