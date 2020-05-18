ينبع 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسبلغت إحصائية أعمال التقصي الميداني لفيروس كورونا المستجد للوافدين في أحياء محافظة ينبع التي تنفذها وتباشرها الفرق الميدانية والصحية للمجمع الصحي بمحافظة ينبع التابع لصحة المدينة المنورة وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا أكثر من 36 ألف وافد تم إجراء الكشوفات عليهم.واستهدفت الحملة وفقاً لخطة المسح المعتمدة بحسب البروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة للأحياء السكنية المكتظة إضافة للتجمعات السكنية للشركات والمؤسسات ذات الكثافة العمالية والمجمعات السكنية للوافدين مما يسهم في سرعة الوصول إلى الحالات المشتبهة بشكل سريع وأكثر فعالية وذلك لضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة.كما تم تعزيز الجانب التوعوي لجميع الحالات التي تم زيارتها خلال المسح الميداني، والتأكد من تطبيقهم للإشتراطات الصحية من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة وتعريفهم بمركز إتصال وزارة الصحة 937 في حال الاشتباه بأعراض الإصابة علماً بأن جميع هذه الإجراءات تسهم برفع مستوى الجاهزية الوقائية في المحافظة للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره، وهذا كله يأتي بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية كافة لمواجهة هذه الجائحة.// انتهى //19:48ت م0137