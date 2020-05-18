تونس 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.وتم خلال الاتصال, بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وإثرائها لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى بحث أهمية تعزيز التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين في ضوء عضوية تونس في مجلس الأمن الدولي, وتبادل الآراء حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //19:51ت م0139