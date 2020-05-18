اقتصادي / الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع بفضل آمال بشأن الوصول للقاح لفيروس كورونا
الاثنين 1441/9/25 هـ الموافق 2020/05/18 م واس
نيويورك 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس
بدأت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع، وقفزت مؤشرات الأسهم الرئيسية في التعاملات المبكرة اليوم بتأثير بيانات مشجعة بشأن تجارب لقاح محتمل لمرض " كوفيد - 19 "، بينما يعوّل المستثمرون أيضا على المزيد من التحفيز لإنقاذ الاقتصاد من تراجع يقوده فيروس كورونا.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 374.56 نقطة أو 1.58% إلى 24059.98 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.68 نقطة أو 2.40% إلى 2932.38 نقطة.
وربح المؤشر ناسداك المجمع 162.59 نقطة أو 1.80% إلى 9177.15 نقطة.
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