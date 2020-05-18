نيويورك 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسبدأت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع، وقفزت مؤشرات الأسهم الرئيسية في التعاملات المبكرة اليوم بتأثير بيانات مشجعة بشأن تجارب لقاح محتمل لمرض " كوفيد - 19 "، بينما يعوّل المستثمرون أيضا على المزيد من التحفيز لإنقاذ الاقتصاد من تراجع يقوده فيروس كورونا.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 374.56 نقطة أو 1.58% إلى 24059.98 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.68 نقطة أو 2.40% إلى 2932.38 نقطة.وربح المؤشر ناسداك المجمع 162.59 نقطة أو 1.80% إلى 9177.15 نقطة.// انتهى //19:55ت م0141