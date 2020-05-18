هونيارا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوزيع وجبات إفطار للصائمين في جزر سولومون الواقعة في المحيط الهادئ، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين 1441هـ.ووزعت وزارة الشؤون الإسلامية ما يقارب 800 وجبة إفطار للمستفيدين، في هونيارا عاصمة جزر سولومون، وجزيرة مليتا خلال شهر رمضان المبارك.ويأتي هذا البرنامج استشعاراُ من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الوقوف مع المسلمين ومساعدتهم في مختلف دول العالم.// انتهى //19:55ت م0142