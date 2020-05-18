عام / الأردن تسجل 16 إصابة بفيروس كورونا
الاثنين 1441/9/25 هـ الموافق 2020/05/18 م واس
عمّان 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 629 إصابة.
وتوزعت حالات الإصابة الجديدة - بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر- على النحو التالي: 7 حالات مخالطة لحالة إيجابية أُعلن عنها سابقا، و 4 حالات لسائقي شاحنات أردنيين ، و3 حالات لأردنيين عائدين من الخارج، وحالتين يتم تقصي سبب إصابتهما، مبينا في الوقت نفسه شفاء 5 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 420 حالة.
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20:23ت م
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