نيودلهي 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند توزيع 12 ألف سلة غذائية رمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1441هــ، في مدن وولايات الهند واستفاد منه من 120 ألف صائم طوال أيام الشهر الكريم .ورفع الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند الشيخ بدر بن ناصر العنزي بهذه المناسبة, الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهما المستمر لكل الأعمال الإنسانية والخيرية التي تلامس حاجات المسلمين بشهر رمضان لا سيما في القارة الهندية، مبيناً أن تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم منها جمهورية الهند تأكيد على ريادة المملكة للعمل الإسلامي الذين تعاهد قادتها عليه منذ عهد المؤسس إلى هذا العهد الزاهر الزاخر بالمنجزات والعطاءات.وأفاد العنزي أن الملحقية وزعت منذ بدء شهر رمضان المبارك 12 ألف سلة غذائية متكاملة من المواد الأساسية التي تكفي الأسرة لشهر رمضان، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية في 30 مدينة وولاية بالهند وفق الإجراءات الاحترازية وبمشاركة فرق وكوادر عملت على مدار الساعة حتى الانتهاء من التنفيذ.وقدم في ختام تصريحه شكره وتقديره لمعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على عنايته ومتابعته لأعمال وبرامج الملحقية ، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير وأن يديم على المملكة عزها ورخائها واستقراراها وأن يزيل الوباء والبلاء.// انتهى //20:29ت م0145