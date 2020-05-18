سكاكا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واستواصل جمعيات منطقة الجوف الخيرية تقديم العديد من المبادرات الإنسانية لمستفيديها لمواجهة جائحة كورونا الجديد، ومساعدة المتضررين منها.وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية قمرة النسائية بتول الرويلي, أن الجمعية نظمت مبادرة "إسعاد" التي قامت بجهود 30 متطوعة عملن على مساعدة الأسر المتضررة وإجراء أعمال صيانة وترميم وفرش لمنازلهم بدعم من إحدى محلات المفروشات.وبينت أن الجمعية قامت بعدد من الأعمال والبرامج بمشاركة المتطوعات البالغ عددهن 20 متطوعة من توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة، والمشاركة في مبادرة "صراف آمن" التي أطلقتها أمانة الجوف وبلدياتها وتوزيع المعقمات على رواد أجهزة الصرف الآلي.وأكدت الرويلي على دور العمل التطوعي خاصة في هذه الجائحة ومواصلة مساندتهم للعديد من الأعمال والبرامج في قطاعات مختلفة، مقدمة شكرها لجميع المتطوعات وللشركات الداعمة.// انتهى //21:56ت م0172