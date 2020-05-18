جازان 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأنجز قسم السجلات الطبية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان خلال شهر مارس وأبريل الماضيين 673 خدمة للمرضى والمراجعين،عبر خدمة التواصل برقم الجوال، وذلك تزامناً مع الاحترازات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا ( كوفيد - 19 ).واشتملت الخدمات المقدمة على إصدار 183 تبليغ ولادة، وإصدار 40 تبليغ وفاة، كما تم إصدار 233 إجازة مرضية عبر برنامج منصة بالإضافة إلى إصدار 15 مشهد تنويم.إضافةً إلى ذلك فقد تم إصدار عدة تقارير طبية مرتبطة بجهات حكومية حيث تم إنجاز 138 معاملة للتأهيل الشامل بالإضافة إلى إنجاز 64 معاملة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.// انتهى //21:57ت م0174