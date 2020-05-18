الرياض 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية عن بعد اليوم في ورشة العمل التي نظمها الإقليم الكشفي العربي -المنظمة الكشفية العربية- وتناولت موضوع "مهارات التحفيز " بهدف تنمية معارف ومهارات المشاركين للإسهام في توفير الحوافز والتشجيع للفتية والشباب والقادة على المستويات كافة بكفاءة.وناقشت الورشة التي أدارها نائب مدير الإقليم الكشفي العربي مدير الطرق التربوية عدة محاور أهمها : مفهوم التحفيز وأنواعه ومعوقاته ، و العوامل المهمة في التأثير على العامل، والعوامل التي تساعد على تحفيز العاملين ، و كيفية التعامل مع الطبيعة الإنسانية لهم ، وكيفية تلبيتها ، بالإضافة إلى خطوات دمج ودعم وتدريب القادة ، وإجراءات الاعتراف وتقدير القادة ، و خطوات الحفاظ على القادة في العمل الكشفي.// انتهى //22:38ت م0175