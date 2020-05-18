رفحاء 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واستنفذ بلدية الشريم بمنطقة الحدود الشمالية حالياً مشروعات سفلتة، وأرصفة وإنارة لازدواج شارع الدائري الجنوبى بالشريم ،بالإضافة إلى معالجة الجزيرة الوسطية وتجميلها في طريق الشمال الدولي.كما تواصل البلدية ممثلة بقسم الزراعة أعمال قص وصيانة ومعالجة المسطحات الخضراء والحدائق العامة لتحسين المظهر العام ، فيما يقوم قسم الكهرباء بالبلدية بصيانة الإنارة في الشوارع الرئيسه والفرعية.وأكدت البلدية أن هذه الأعمال تهدف للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين منها.// انتهى //22:39ت م0176