نجران 25 رمضان 1441هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران اليوم، اللقاء الافتراضي لاستعراض المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص، بمشاركة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل ومدير عام خدمات العملاء والفروع بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن جارالله السعوي ونائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أحمد بن سعود المجيش، وأدار اللقاء أمين عام غرفة نجران محمد بن حسين قحيفة، من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج "زووم".واستعرض وكيل وزارة العمل في مستهل اللقاء أهم مبادرة الوزارة لدعم القطاع الخاص ومن أهمها : رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، ورفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، ورفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة، واحتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، إضافة إلى استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج "أجير" لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب، ودعم أصحاب العمل الحر لمدة ثلاثة أشهر، والأسر المنتجة والشباب الباحثين عن العمل المنضمين لخدمات التوصيل، كذلك إيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأجيل التحديث لحين الانتهاء من تداعيات أزمة كورونا، بالإضافة إلى مبادرة "غذاؤنا واحد"، التي تهدف إلى مساعدة الأسر المتضررة كافة من المواطنين وغيرهم في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.بعد ذلك استعرض مدير عام خدمات العملاء بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أهم مبادرات المؤسسة ومن أهمها : صرف تعويض شهري للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" بنسبة تعويض 60% لمدة ثلاثة أشهر.كما استعرض نائب مدير عام صندوق الموارد البشرية مبادرات الصندوق وكان من أهمها : الشراكة الفعّالة مع القطاع الخاص لتوطين الفرص الوظيفية وتمكين أبناء وبنات الوطن، وبرنامج "دعم التوظيف" الذي يدعم المنشآت ابتداءً من 30% وحتى 50% من الراتب الشهري للموظف لمدة سنتين، حيث تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10%، إضافة إلى تخصيص 9 مليارات ريال لدعم الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص.//انتهى//22:40ت م0177