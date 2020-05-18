المدينة المنورة ٢٥ رمضان 1441 هـ الموافق ١٨ مايو 2020 م واستواصل مبادرة "بسواعدكم .. نحن نساعدكم"، التي أطلقتها أمانة منطقة المدينة المنورة لدعم شباب وصغار تجار المدينة المنورة من خلال فتح منافذ عمل جديدة وتشجيع الشباب على بيع الخضار والفاكهة في 10 مواقع مختلفة في أحياء المدينة المنورة, وذلك تعزيزا لدورها الاجتماعي.وتهدف الأمانة من هذه المبادرة إلى فتح نوافذ عمل جديدة لشباب الأعمال وصغار التجار على بيع الخضار والفاكهة وتأصيل دور الأمانة الدائم في دعم الشباب, حيث تسعى الأمانة من خلال المبادرة إلى تقديم خيارات متعددة للأهالي وللشباب في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //22:42ت م0178