جدة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واساختتمت اليوم، فعاليات ملتقى " ساعة بر " الافتراضي الذي نظمته جمعية بر الوالدين "أبرار" على مدار ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المتخصصين.وتضمنت فعاليات الملتقى الذي عقد "عن بعد"، إقامة ثلاثة لقاءات؛ حمل الأول منها عنوان " صور معاصرة من بر الوالدين " قدمه المستشار الاجتماعي عضو مجلس إدارة الجمعية عوض الجميلي، فيما كان اللقاء الثاني بعنوان " بر الوالدين في ضوء القرآن الكريم " قدمه الأمين العام لجمعية "نبراس" الدكتور محمد النايل، أما اللقاء الثالث فكان عن دور الإعلام في تعزيز بر الوالدين للكاتب نايف الحربي .واستعرض المشاركون صورا معاصرة من بر الأبناء والبنات بوالديهم، وعظم حق الآباء والأمهات، وفضل المبادرة إلى برهم ، وأهمية تشجيع الأبناء وحثهم على البر واحترامهم وتقديرهم، خاصة عندما يتقدم الوالدان في العمر ويبلغان الكبر والتعامل معهم يكون برفق ولين.وتحدث المشاركون عن فضل البر بالوالدين وكونه من الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى والتحذير من عقوقهم بوصفه ذنبا عظيما، وكبيرة من الكبائر، مستشهدين على ذلك ببعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وقصص من سيرة السلف الصالح في البر بالوالدين والإحسان إليهم .وأوضح مدير الجمعية محمد المشاري، أن الجمعية تسعى إلى أن تكون رائدة في برامج تعزيز بر الوالدين والاستقرار الأسري والمجتمعي، ونشر مفهوم بر الوالدين في المجتمع من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات وبرامج نوعية لرفع مستوى الوعي، إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال بر الوالدين، وإعداد ودعم الدراسات والبحوث في مجال بر الوالدين.// انتهى //22:53ت م0180