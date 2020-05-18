الرياض 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسوقع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مذكرة تعاون بين المركز وكل من شركة مطارات الرياض، وشركة أرامكو السعودية، من أجل تعزيز ريادة المملكة العربية السعودية وتميزها في تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وخدمتهم خاصةً في قطاع المطارات على مستوى الشرق الأوسط، وتأسيس إطار للتعاون والتنسيق لتطوير وتحسين الخدمات للمسافرين من الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتيسير تجربة سفرهم عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض (صالة 5) من خلال إنشاء منطقة انتظار مخصصة لهم (الغرفة الحسية Sensory Room).ووقع المذكرة من جانب شركة مطارات الرياض الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، ومن جانب شركة أرامكو السعودية مدير الشؤون الحكومية – المنطقة الوسطى خالد بن عبدالله الرميح، ومن جانب مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة المدير العام التنفيذي للمركز الدكتورة علا بنت محي الدين أبو سكر.وتندرج مذكرة التعاون ضمن استراتيجية طموحة أطلقها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ويقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المركز، في ظل التوجيهات والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مؤسس المركز والراعي لكافة أنشطته بما يدعم خدمات فئات ذوي الإعاقة .وأكدت الدكتورة أبو سكر، أن هذه المبادرة أطلقت بناءً على الحاجة لتيسير السفر للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، مثمنةً الدعم الكبير الذي يلقاه المركز من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ومتابعته له، تخفيفًا عن أبنائنا الأطفال الذين يواجهون صعوبات متعددة ، وضغوطات أسرهم أثناء سفرهم عبر المطارات، معبرةً عن شكرها وتقديرها للشركتين لتعاونهما في إطلاق هذه المبادرة.وأوضح المهندس المغلوث من جانبه، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار الخطط الاستراتيجية للشركة الرامية لدعم المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة عبر مطار الملك خالد الدولي، مشيرًا إلى أن "مطارات الرياض" وبمتابعة واهتمام من الهيئة العامة للطيران المدني ستقدم كافة الدعم اللوجستي لتنفيذ مشروع (الغرفة الحسية) بمطار العاصمة، كإحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال توفير الموقع داخل الصالة الداخلية (5)، مبيناً أنه سيتم تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير وأفضل مستويات الجاهزية التي تلائم الأطفال ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم، ويمكنهم وذويهم الاستفادة من خدمات (الغرفة الحسية) على مدى الـ 24 ساعة.فيما أكّد الرميح من جهته، أن شركة أرامكو السعودية، تعتز بشراكتها مع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة في المملكة من خلال دعم المبادرات ضمن مبادرات أرامكو السعودية، وامتدادًا لجهودها في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية والمواطنة، لافتاً النظر إلى أن أرامكو السعودية قدّمت دعمًا ماديًا بالتعاون مع شركات محلية والموجهة لكافة فئات المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص ، متمنيًا أن تحقق هذه المبادرة المتميزة أهدافها .وذكرت مدير المشروع خلود بنت إبراهيم الشايع، أن هذه المبادرة الرائدة تعزز مكانة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في هذا الخصوص؛ لتوفير الخدمات والتسهيلات اللوجستية الأخرى للفئة المستهدفة في المطارات من أجل تيسير سُبل سفرهم وأسرهم، كتجربة أولى في هذا الشأن؛ بدايةً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض (صالة 5)، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تؤكِّد مدى الاهتمام والرعاية التي تحظى بها هذه الفئة الخاصة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين أيدها الله.// انتهى //23:01ت م0181