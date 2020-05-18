أبوظبي 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما وشعبيهما.وتناول الاتصال كذلك وباء " كورنا المستجد " وتطورات انتشاره على الساحة الدولية وآليات التعامل معه واحتواء تداعياته.// انتهى //23:15ت م0185