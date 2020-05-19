واشنطن 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، جلسة التداول اليوم مرتفعة بفعل بيانات مشجعة بشأن لقاح محتمل لفيروس كورونا، ووعود بالمزيد من إجراءات التحفيز لتعزيز الاقتصاد.وقفز المؤشر داو جونز الصناعي 911.95 نقطة، أو 3.85 بالمئة، إلى 24597.37 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 90.21 نقطة، أو 3.15 بالمئة، ليغلق عند 2953.91 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 220.27 نقطة، أو 2.44 بالمئة، إلى 9234.83 نقطة.// انتهى //00:31ت م0201