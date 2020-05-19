جيزان 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واساختتم أكثر من 45 ألف طالب وطالبة في جامعة جازان عامهم الجامعي المنصرم 1441ه، في جميع البرامج الدراسية، من خلال التعليم عن بعد وعبر نظام التعليم الإلكتروني "البلاك بورد".وقدم معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير المنطقة لمبادرتهما بتهنئة الناجحين والخريجين، كما قدّم شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على ما حظي به التعليم الجامعي من دعم ومتابعة أثمرت نجاحا تاريخيا وعالميا للمملكة في استكمال العملية التعليمية على الرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وتعليق الدراسة.وأكد معاليه نجاح خطة الجامعة في تحولها السريع للتعليم الإلكتروني، وسيرها على أكمل وجه، وصولا لأداء أكثر من 45 ألف طالب وطالبة لاختباراتهم النهائية من خلال عدد من التقيميات والواجبات والاختبارات، وانتهى بختام الفصل الدراسي الثاني بنجاح.وشهدت كليات الجامعة إجراء 223.858 اختبارا عن بعد خلال الفترة من 26 أبريل حتى 11 مايو 2020. وأظهرت الإحصائية التي أعلنتها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات أن إجمالي الطلبة الذين أدوا الاختبارات النهائية بلغ 45.375 طالبا وطالبة.وتضمنت الاختبارات: 2.225 اختبارا إلكترونيا، و 132 اختبارا شفهيا مباشرا، و 77 مشروعا، و 85 بحثًا، و 1085 أخرى، وبلغ عدد المقررات الدراسية التي أُجريت الاختبارات فيها 3.577 مقرراً.// انتهى //00:33ت م0202