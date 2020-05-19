عام/ بلدية القريات تغرم 3 محال وتصادر حلوى منتهية الصلاحية
الثلاثاء 1441/9/26 هـ الموافق 2020/05/19 م واس
القريات 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس
صادرت بلدية محافظة القريات أكثر من 90 كجم من الحلويات المنتهية ، خلال جولة نفذتها البلدية اليوم على المنشآت الغذائية ومحال الحلويات .
وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان بن محمد الشمري أن البلدية وبتوجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان نفّذت اليوم جولات تفتيشية ، نتج عنها إنذار وتغريم 3 منشآت للحلويات مخالفة للاشتراطات الصحية بالحد الأعلى ، وجرى مصادرة 90 كيلو جراماً من الحلويات والمكسرات المنتهية الصلاحية.
وأضاف الشمري أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت متنوعة , منها عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة وعدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع , داعياً الجميع بالإبلاغ فوراً عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 .
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