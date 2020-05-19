القريات 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسصادرت بلدية محافظة القريات أكثر من 90 كجم من الحلويات المنتهية ، خلال جولة نفذتها البلدية اليوم على المنشآت الغذائية ومحال الحلويات .وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان بن محمد الشمري أن البلدية وبتوجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان نفّذت اليوم جولات تفتيشية ، نتج عنها إنذار وتغريم 3 منشآت للحلويات مخالفة للاشتراطات الصحية بالحد الأعلى ، وجرى مصادرة 90 كيلو جراماً من الحلويات والمكسرات المنتهية الصلاحية.وأضاف الشمري أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت متنوعة , منها عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة وعدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع , داعياً الجميع بالإبلاغ فوراً عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 .// انتهى//00:33ت م0203