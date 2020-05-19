عرعر 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسوجـه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد بصرف كسوة عيد الفطر المبارك لجميع الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية .كما وجه سموه بتأمين أكثر من 3000 " عيدية "هدايا للأطفال المستفيدين من الجمعية وأطفال الأسر المتضررة من قرار منع التجول، وذلك ضمن مبادرة سموه عينين برأس التي تستهدف تقدير ومساندة رجال الصحة والأمن لأداء أعمالهم بكفاءة وهمة ومعنويات عالية من خلال تذليل ما يعترض حياتهم العملية والشخصية من مشاكل نتيجة ارتباطهم بالعمل لساعات طويلة لتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية، كما تهدف المبادرة إلى مساندة الأسر المعوزة المتعطلة نتيجة الإجراءات الاحترازية.وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالدعم الذي قدمه رجال الأعمال والميسورين من أبناء المنطقة، والدعم الذي خصصته وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية للمبادرة و كان له أكبر الأثر في تحقيق أهدافها بكفاءة عالية حيث ساهمت مشاريع المبادرة بشكل كبير بالتخفيف من تداعيات الآثار الاحترازية على الكثير من الأسر المتضررة والمعوزة والعمالة التي تم نقلها من مواقع تجمعاتها إلى مواقع أخرى تحقق الاشتراطات الصحية لمنع انتقال العدوى.ودعا سموه أبناء المنطقة الذين دائما ما يسارعون لمد يد العون لإخوانهم من الأسر المعوزة للمساهمة في مشروع كسوة وهدايا العيد لإسعاد أفراد الأسر المعوزة لاسيما أطفالهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع الغمة عن البلاد والعباد وأن تعود الحياة لطبيعتها في القريب العاجل.يذكر أنه من أهداف مبادرة عينين برأس توفير قنوات خيرية موثوقة للشركات التي تسعى لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية، وللأفراد الميسورين الراغبين بالإسهام بدعم الأعمال الخيرية لتعزيز جهود وإمكانات الدولة رعاها الله في توفير جميع متطلبات مواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعيات الحد من انتشاره.// انتهى //00:37ت م0204