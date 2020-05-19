أبو عريش 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش بالشراكة اليوم ، ورشة عمل عن بعد بعنوان " الاحتياجات والتحديات التي تواجه الأسر المنتجة ".وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن الورشة التي شارك فيها بنك التنمية الاجتماعية والمؤسسات المانحة ووسطاء التمويل الأصغر والأسر المنتجة تناولت عدد من المحاور واقع الأسر المنتجة والتحديات التي تواجهها ، وأولويات الأسر المنتجة في ظل هذه الأزمة ، والحلول الذكية للأسر المنتجة لتطوير أعمالها من الجوانب الاقتصادية والتسويقية ، و الابتكار في تطوير واستدامة مشاريع ومنتجاتها.وبين أن الورشة خلصت لعدد من التوصيات تضمنت تطوير مشاريع الأسر المنتجة ، وتحويلها من منزلية إلى إلكترونية للعمل ( عن بعد) خلال هذه الفترة ، وتقديم خدمات التوصيل لمنتجات الأسر المنتجة فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات الأسر بدعم من بنك التنمية الاجتماعية، و تقديم الدعم النفسي للأسر المنتجة من أجل التخطيط للمستقبل ، وبرامج توعوية وتثقيفية تهدف لتطوير مستوى الأسر وتنفيذ دورات تدريبية للأسر المنتجة عن بعد في كل من التسويق الإلكتروني والمحاسبة وإدارة المخزون والادخار ، والتنسيق مع إمارات المناطق والمحافظات لاستخراج تصاريح التجول للأسر المنتجة أو لمناديب توصيل منتجاتهم ، وتعزيز دور اللجان والجمعيات في التسويق لمنتجات الأسر المنتجة والعمل على إنشاء جمعيات تعاونية أو صناديق تكون تحت أشراف اللجان والجمعيات و المساهمة في سداد إيجارات محلات الأسر المنتجة وعقد اتفاقيات شراكة مع المجمعات التجارية الكبرى والاستفادة من الشراكات التي عقدها بنك التنمية الاجتماعية مع تلك الجهات وذلك لإنشاء رفوف للأسر المنتجة لعرض منتجاتها ، فضلًا عن إطلاق معرض افتراضي لتسويق منتجات الأسر المنتجة ، وتخصيص أرقام لتقديم الاستشارات للأسر المنتجة .// انتهى//00:39ت م0205