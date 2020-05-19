باماكو 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأعلنت القوات المسلحة في مالي مقتل 30 إرهابيا على الحدود مع بوركينافاسو.وذكرت الجيش المالي في بيان أوردته وكالة الأنباء المالية الرسمية ، أنه تم ضبط 25 دراجة نارية ومواد ومعدات تابعة للإرهابيين.تجدر الإشارة إلى أن النقاط العسكرية عند المنطقة الحدودية بين مالي وبوركينافاسو تتعرض باستمرار لهجمات إرهابية من قبل جماعات إرهابية.// انتهى//00:47ت م0207