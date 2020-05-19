سياسي / مالى تعلن مقتل 30 إرهابيا على حدودها مع بوركينافاسو
الثلاثاء 1441/9/26 هـ الموافق 2020/05/19 م واس
باماكو 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس
أعلنت القوات المسلحة في مالي مقتل 30 إرهابيا على الحدود مع بوركينافاسو.
وذكرت الجيش المالي في بيان أوردته وكالة الأنباء المالية الرسمية ، أنه تم ضبط 25 دراجة نارية ومواد ومعدات تابعة للإرهابيين.
تجدر الإشارة إلى أن النقاط العسكرية عند المنطقة الحدودية بين مالي وبوركينافاسو تتعرض باستمرار لهجمات إرهابية من قبل جماعات إرهابية.
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