الرياض 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسحددت الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم الثالث من يوليو المقبل موعداً مبدئياً لاستئناف الدوري المحلي الذي توقف في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.ونقل بيان إعلامي اليوم عن رئيس الهيئة المؤقتة إياد بنيان قوله: "قرار تحديد الموعد الافتراضي لاستئناف مسابقة الدوري جاء استناداَ إلى مخاطبة الاتحاد الآسيوي بضرورة تحديد موعد عودة المسابقات ، كما أن هذه الخطوة تصب لمصلحة الكرة العراقية التي تنتظرها استحقاقات مقبلة مهمة".وأضاف: "هناك تواصل مستمر مع خلية الأزمة الحكومية للحفاظ على سلامة اللاعبين، والملاكات؟ الفنية والإدارية والتحكيمية التي نعدها في المقام الأول. وتتابع الهيئة المؤقتة مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع".وتابع: "سنقوم في وقت لاحق بتحديد ضوابط وشروط ملائمة لعودة النشاط الكروي تتعلق بمعايير السلامة ومراعاة التعليمات الصحية".// انتهى //00:54ت م0212