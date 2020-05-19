روما 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم أن النشاط الكروي بما في ذلك دوري الدرجة الأولى سيظل معلقا حتى 14 يونيو المقبل.واستأنفت فرق دوري الدرجة الأولى التدريبات اليوم ، وكانت تأمل في استئناف الموسم يوم 13 يونيو المقبل.ولكن بيان اتحاد الكرة الإيطالي أكد أن هذا القرار يتماشى مع المرسوم الذي وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بتعليق جميع الأحداث والمسابقات الرياضية حتى يوم 14 يونيو.ويعني هذا القرار أن دوري الدرجة الأولى لن يستأنف بأي حال من الأحوال قبل 15 يونيو المقبل.// انتهى //00:54ت م0213