الرياض 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسنقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن ساهر بن محمد الحربي، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمواطن عبيد بن خلف العوني، نظير حرصه وجهوده ومساهمته في المحافظة على البيئة.وكان العوني وهو أحد المهتمين بالبيئة والحياة الفطرية، قد ناشد الجهات المختصة بحماية شجرة معمرة في أحد المخططات السكنية الجديدة في غرب الرياض، حيث استجابت القوات الخاصة للأمن البيئي لمناشدة المواطن، وقامت بالتواصل معه وباشرت الموقع في نفس اليوم، وبعد التنسيق مع مالك المخطط ومع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض والهيئة الملكية لمدينة الرياض جرى نقل الشجرة بشكل سليم إلى موقعها الجديد في أرض مشاريع الرياض الخضراء التابعة للهيئة.وأوضح قائد القوات الخاصة للأمن البيئي أن تكريم المواطن عبيد العوني يأتي انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية الذي تعتمده القوات الخاصة للأمن البيئي وترتكز على أن المواطن هو شريكها الأهم في تحقيق أهدافها، مؤكدًا حرص القوات على التعاون مع جميع المواطنين وتحفيزهم لتحقيق شعار "نحمي بيئتنا ونصون طبيعتنا من أجل وطننا".// انتهى //01:17ت م0214