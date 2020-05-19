ظهران الجنوب 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسواصلت بلدية محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية, شملت عددا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية.وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 5 محلات و مصادرة 130 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكدت البلدية أنها لن تتهاون مع المخالفين للاشتراطات الاحترازية وأنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة، لافتة النظر إلى أن مركز البلاغات 940 يستقبل أي بلاغ أو شكوى لمخالفي الاشتراطات البلدية والخِدْمات أو أي ملحوظة أخرى تقع ضمن اختصاصات البلدية.// انتهى //02:29ت م0222