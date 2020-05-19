بريدة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسيستعد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية ببريدة وعنيزة بمشاركة أمانة وأمارة منطقة القصيم وعدد من لجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة، إلى إطلاق مبادرة " عيدنا في بيتنا" في أيام عيد الفطر المبارك 1441هـ، الذي سيقام في أكثر من 12 محافظة بالمنطقة وعدد من المراكز التابعة لها، وتوزيع أكثر من 100 ألف هدية معايدة على المواطنين في منازلهم وسط احترازات وقائية عالية .وتهدف هذه المبادرة لإحياء الشعائر وتفعيل مظاهر الاحتفال بالعيد، وتأصيل الترابط الاجتماعي واللحمة الوطنية بين شرائح المجتمع المتعددة، في ظل دعم الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، والمتابعة الملموسة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لاحتفالات العيد في المنطقة، والسعي لرسم عمل اجتماعي فعال لطبقات المجتمع المتعددة.وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق ، أن مبادرة " عيدنا في بيتنا"، تأتي بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، الذي يتابع ويدعم احتفالات العيد في المنطقة على كافة الأصعدة، وإظهار مراسم الفرح بالعيد السعيد وسط احترازات وقائية مشددة، مشيداً بدعم الوزارة بقيادة معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وجهود وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن ، مثنياً على تفاعل الجهات الحكومية بالمنطقة مع هذه المبادرة ، متمنياً أن تكون المخرجات بحجم التطلعات .// انتهى //02:30ت م0223