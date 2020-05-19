جدة 25 رمضان 1441هـ الموافق 18 مايو 2020م واسأزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية بريمان الفرعية تعديات على أراضٍ حكومية على مساحة 5500 متر مربع تمثلت في مبانٍ وأسوار مخالفة.وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني أن التعديات التي أزالتها فرق الرقابة بمشاركة شرطة المحافظة والبلدية تمثلت في إزالة مبانٍ بحي الأجواد على مساحة (3000)م٢ وأسوار بمساحة ( 2500 م٢) غير نظامية و بدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء .وأضاف المهندس الزهراني أن البلدية ستواصل جولاتها الرقابية بشكل مستمر على المواقع التي يكثر التعدي عليها، خاصة خلال الفترة الحالية لضمان عدم نشوء أي تعدٍ، أو إحداث على الأراضي الحكومية، أو الأراضي المعتدى عليها.// انتهى //03:10ت م0229