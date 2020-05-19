جيزان 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأودعت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان " غراس " اليوم ، إعانات الأيتام المشمولين برعاية الجمعية ، وذلك ضمن الإعانات الشهرية لشهر مايو 2020 لتأمين كسوة العيد لأبنائها الأيتام .وأوضح رئيس مجلس إدارة " غراس " المكلف الشيخ العباس بن أحمد عبدالفتاح الحازمي أن الإعانات شملت 1009 من الأيتام بتكلفة بلغت 403600ريال وذلك بإيداعها في حساباتهم ضمن دور الجمعية في رعايتهم .// انتهى //03:12ت م0231