الداير ٢٥ رمضان 1441 هـ الموافق ١٨ ٢٠٢٠م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمركز جبال الحشر التابع لمحافظة الداير بني مالك اليوم توزيع 700 سلة غذائية ضمن المرحلة الثانية من مشروعات السلال الغذائية ، على عدد من الأسر المحتاجة ، وذلك ضمن البرامج والمشروعات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك .وأوضح رئيس الجمعية سلمان بن سليمان الحريصي أن المرحلة الأولى شملت توزيع 1870 سلة للأسر المحتاجة من الأيتام والأرامل ، في كل من جبال الحشر والجانبة والشجعة ، مشيرًا إلى أن الجمعية تنفذ حاليًا مبادرة بتوزيع 230 وجبة إفطار صائم بإيصالها يوميًا لمنازل المستفيدين مع الالتزام بجميع التدابير والاحترازات الوقائية ، وذلك بتكلفة تبلغ 150,000 ريال ، وبالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية وعدد من المطاعم الداعمة للمشروع الذي يستهدف توزيع 6900 وجبة خلال الشهر الكريم .// انتهى //03:22ت م0232