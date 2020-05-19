الحديدة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة استهداف الميليشيا الحوثية لمطاحن البحر الأحمر في ‎مدينة الحديدة اليمنية.وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// "إن الميليشيا الحوثية استهدفت بقذيفة دبابة نصبتها بين منازل السكان في المدينة مطاحن البحر الأحمر ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار بعد أشهر من عرقلتها لأعمال معالجة وتفريغ المطاحن من آلاف الأطنان التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وتوزيعها للمحتاجين".وأضاف الإرياني "أن كميات القمح المخزنة في المطاحن تغطي احتياجات ثلاثة أشهر لمحافظات "صنعاء، الحديدة، وإب" اليمنية وتم معاينتها ومعالجتها من قبل منظمة الغذاء العالمي، ومنحت الحكومة التصاريح اللازمة لتفريغ وتوزيع الكميات على ملايين المواطنين اليمنيين، إلا أن الميليشيا الحوثية لم تسمح لهم بالمرور وعاودت استهداف المطاحن أكثر من مره".وطالب الإرياني المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وبعثة الرقابة الأممية في محافظة الحديدة برئاسة الجنرال ابهيجيت غوها بإدانة هذا الهجوم الإرهابي، وكل انتهاكات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار واتفاق ستوكهولم، واتخاذ خطوات جدية لضمان وصول هذه المواد والمقدرة ب51 ألف طن إلى المحتاجين.// انتهى //03:27ت م0234