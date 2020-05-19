الرياض 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واساختتمت ثالث منافسات ألقاب بطولة "لاعبون بلا حدود" في لعبة (DOTA 2) ، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية بالتعاون مع الشريك التقني ESL، وبمشاركة نخبة من أفضل محترفي العالم في جميع الدول.وحسم فريق "سيكريت" اللقب بكل جدارة واستحقاق بعد أن تغلب على منافسه فريق "ناتوس فينسير" الأوكراني بواقع 3 مواجهات لصفر، ضمن المنافسات التي استمرت لمدة 3 أيام بمشاركة 8 من أفضل فرق الرياضة الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم.وقاد فريق "سيكريت" اللاعب الأستوني كليمنت إلى جانب اللاعب السويدي زاي الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد أن سجل 12 عملية تصفية و6 مساعدات وخسارتان فقط، إضافة إلى البولندي "نيشا" والفنلندي ماتو مبامان واللاعب الأردني يابزور، الذين قدموا مستويات رائعة أدت إلى تتويج فريقهم باللقب وحسمه 3 مواجهات من أصل 5 .وتماشياً مع هدف بطولة "لاعبون بلا حدود" تبرع فريق "سيكريت" بجائزة المركز الأول والمقدرة بمبلغ 750,000 دولار لصالح المؤسسات الخيرية العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث بلغ مجموع جوائز منافسات لعبة DOTA 2 1,5 مليون دولار من إجمالي الجوائز الخيرية التي تصل إلى 10 مليون دولار التي خُصصت لمنافسات محترفي العالم في مختلف الألعاب في بطولات "لاعبون بلا حدود ".وتبرعت الفرق الأخرى بالجزء الآخر من مجموع الجوائز إلى العديد من الجهات التي شملت: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، و"اليونيسيف"، و"دايركت ريليف"، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، و"الهيئة الطبية الدولية"، و"الاتحاد الدولي للاتصالات".وكانت اللجنة المنظمة لبطولة "لاعبون بلا حدود" قد أعلنت أمس عن إقامة رابع منافساتها من خلال اللعبة الشهيرة (FORTNITE)، بمشاركة نخبة من ألمع محترفي اللعبة حول العالم.// انتهى //03:32ت م0235