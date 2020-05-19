تونس 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1043 حالة إصابة مؤكدة.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل هذه الإصابات إثر إجراء 1061 تحليلا مخبريا، مشيرة إلى تسجيل 819 حالة تعاف مع تسجيل حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد المتوفين جراء الفيروس 46 شخصا، ومعلنة عن 178 حالة إصابة ما تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من الجهات الصحية التونسية.// انتهى //04:36ت م0236