الرياض 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأطلقت وزارة الصحة اليوم موقعا إلكترونيا جديدا باسم "الوقاية من كورونا "، وهو المنصة الرئيسية للتوعية الصحية.ويتضمن الموقع جميع المعلومات الصحية الصحيحة فيما يخص فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) بما في ذلك الإحصائيات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة من الإصابات التراكمية والحالات الجديدة وحالات التعافي والوفيات في جميع مناطق المملكة.ويرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات التي تنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع من مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع وتساهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.ويشمل الموقع عددا من الموضوعات مثل تعريف كورونا المستجد وأعراضه وآلية التواصل مع مركز 937 وكيفية إجراء التقييم الذاتي وطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.ويمكن الدخول على موقع "الوقاية من كورونا " على الرابط التالي :https://covid19awareness.sa/ويأتي إطلاق هذا الموقع تواصلاً لجهود الصحة التوعوية وضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.// انتهى //05:14ت م0237