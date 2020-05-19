البدائع 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأقامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة البدائع خلال شهر رمضان المبارك ، عدد من المحاضرات للرجال والنساء عبر برنامجي ( zoom ) ، حيث بلغ عدد المستفيدين اكثر من ٥٠٠ مستفيد.و أوضح مدير الجمعية صالح حمود البدراني ، أن هذه المحاضرات تأتي ضمن البرنامج الدعوي عن بعد الذي يتماشى مع الاحترازات الوقائية التي نعيشها بسبب الظروف الراهنة ، لافتاً أن الجمعية تقدم هذه البرامج بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، واغتنام أيام الشهر الفضيل ولياليه بأنواع الطاعات.// انتهى //05:40ت م0239