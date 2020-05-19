الناصفة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسقام رئيس بلدية الناصفة التابعة لأمانة منطقة الجوف المهندس جمال بن عبدالدايم البلوي، بجولة تفقدية لعدد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها.وأوضح أن وتيرة العمل في المشاريع الخدمية التابعة للبلدية تسير بشكل جيد وسيتم الانتهاء من بعضها قريباً بإذن الله.، مشيراً إلى أن المشاريع تشمل المسلخ النموذجي، والسفلتة في بعض شوار وأحياء الناصفة والقرى التابعة لها.‎وشدد المهندس البلوي على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال حسب الجدول الزمني لكل مشروع ووفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة بما يحقق الاستفادة من هذه المشاريع، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع الجاري تنفيذها .// انتهى //05:51ت م0241