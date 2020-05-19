الرياض 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:يداً بيد على العهد باقون.. المنجز تعدى حاجز الزمن.أمير القصيم: ولي العهد حقق إنجازات ويعمل بصمت.«صانع التغيير».. ثلاثة أعوام من الحزم والعزم والأمجاد.أمير جازان: ذكرى بيعة سمو ولي العهد مسيرة حافلة بالإنجازات والفخر.نائب أمير جازان: بيعة ولي العهد ذكرى غالية على القلوب.الأمن والإنجاز والعطاء والاطمئنان لغدٍ مشرق.ولي العهد.. عرّاب الرؤية وقائد المجد.حظيت بدعم ولي العهد.. السياحة والترفيه تسهمان بتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة.المملكة تجدد العهد لمحمد بن سلمان.ولي العهد.. استشراف المستقبل لتنمية الوطن.الشخصية الاستثنائية في وجدان العالم.الرئيس الصيني: أي لقاح لكوفيد -19 نطوره سيكون للمصلحة العالمية.المملكة ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان.الصين ترسل فريق تحقيق إلى إسرائيل.إدانة يهودي متطرف بحرق عائلة فلسطينية.// يتبع //06:34ت م0006