وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ولي العهد.. رمز الحاضر وعنوان المستقبل ) : ذكرى البيعة الثالثة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلـمان بن عبدالـعزيز - حفظه الله- وليا للعهد، هي مناسبة تتجدد فيها البيعة والولاء والسمع والـطاعة لأمير شغل الـدنيا، وملأ حبه قلـوب شعب المملكة العربية السعودية، فمنذ أن سطع نجم عراب الرؤية في سماء التغيير والتحول الـذي تعيشه المملكة في سباق وتحد كان الرهان عليه محط تساؤلات البعيد، ومحل ثقة وأمل الوطن حكومة وشعبا؛ معرفة وإدراكا بأنهم يعيشون مراحل مختلفة مع رجل سابق فكره واتساع أفقه ودقة قراره كل المسافات وكافة الأزمنة، وأحدثت مبادراته ومشاريعه وإنجازاته وحزم الإصلاح الـتي أعلنها نقلات وتحولات جذرية وتطورات شاملة طالت آثارها الإيجابية ونتائجها المبهرة اقتصاد المملكة ومفهوم الإنتاج والتجارة والصناعة، وارتقت بالمنظومة التعليمية لأقصى أفق يمكن استدراكه بل ينافس أقوى المسارات والأساليب التعليمية حول العالم، ناهيك عن طريق التنمية والرهان الذي جدده في أبلغ صوره وأرقى حلله وأشمل أبعاده، وهو الرهان على أبناء المملكة، وأن الاستثمار الحقيقي والإصلاح الأهم يفترض أن ينطلق من منصة وطنية سعودية تتساوى فيها فرص وحقوق ومسؤوليات أبناء وبنات الوطن، والذي سيكتشف كل من يمعن النظر في كافة خطط الإصلاح والمشاريع التنموية التي جاءت بها رؤية سمو ولي العهد - حفظه الله- أنها قائمة على مبدأ التمكين والثقة بالكوادر الوطنية التي يعول سموه على سواعدها في الإسهام لبناء مستقبل يمتد إشراقا وتطورا وقدرة وقوة ليبلغ تأكيد مكانة المملكة في مقدمة دول العالم.وأضافت :منذ بيعة صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وليا للعهد ازدهر المشهد الداخلي في المملكة بانطلاقات لخطط وبرامج الـتحول الـوطني، ومشاريع صناعية وتنموية وكذلك فرص تمكين غير مسبوقة للمرأة السعودية التي تمكنت لأول مرة في التاريخ أن تقود السيارة، وكذلك أن تصل لمناصب قيادية لـم يشهدها تاريخها، وبالـتزامن مع كافة هذه الحيثيات التي زينت المشهد الداخلي يتجلى أمامنا مشهد آخر يلوح في ذلك المشهد الدولي الذي قاد فيه سمو ولـي العهد - حفظه الله- دفة تطوير علاقات وشراكات المملكة العربية السعودية إقليميا ودوليا عبر جولات، كان نتاجها العديد من الاتفاقيات والخطط المشتركة، التي تضمن قدرة المملكة على المضي في مسيرة التنمية في المستقبلين القريب والبعيد على حد سواء، بفضل تلك الحنكة والدقة والرؤية واسعة الأفق والقدرة على استشراف المستقبل، التي كانت العنوان الرئيس لـقرارات سموه علـى كافة الأصعدة منذ تلـك البيعة المباركة، والتي تتجدد بذات الحب والوفاء والولاء والأمل من قبل كافة أبناء وبنات الوطن المحبين لرجل بات رمزا في تاريخ بلادهم الحديث وعنوان مستقبلها.// يتبع //06:34ت م0008