ليما 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأفادت وزارة الصحة بالبيرو، الاثنين، بتسجيل 141 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية ما رفع حصيلة الوفيات إلى 2789 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 94933 شخصا، وذلك بعد رصد 2660 حالة إصابة جديدة.وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 30306 أشخاص.وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 61197 حالة تليها على الخصوص كاياو (6782) ولامباييكي (4961) وبيورا (3091) ولوريتو (2811) ولاليبرتاد (2324) وأنكاش (2153) وأوكايالي (2032) وأريكيبا (1929) وإيكا (1540) وخونين (1149).// انتهى //06:45ت م0012