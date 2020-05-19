شنغهاي 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسقالت السلطات الصحية الصينية اليوم إن البلاد سجلت 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بما في ذلك حالة جديدة في مدينة ووهان.وأضافت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي أن ثلاث من الحالات الست الجديدة وافدة من الخارج وتم رصدها جميعا في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين.وكانت حالتان من الحالات الثلاث المحلية في إقليم جيلين الحدودي بشمال شرق البلاد والذي يخضع حاليا لشبه عزل تام للتصدي لموجة جديدة من العدوى.وأصبح العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 82960 في حين بلغ عدد الوفيات 4634.// انتهى //07:00ت م0014