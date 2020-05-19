بوغوتا 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكولومبية، الاثنين، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت إلى 592 بعد تسجيل 18 وفاة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.وأضافت الوزارة في بيان أنه تم أيضا إحصاء 721 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما رفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 16295.وسجلت معظم حالات الإصابة الجديدة ببوغوتا (197) تليها جهة أمازوناس (176) ومدينة كارتاخيناس (132) وجهات أتلانتيكو (59) وفايي ديل كاوكا (50) وماغدالينا (25).وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 3903 أشخاص بعد تسجيل 152 حالة تعاف إضافية.// انتهى //07:15ت م0016